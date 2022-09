Uma motocicleta foi apreendida na cidade

A Polícia Militar de Cambará realizou Operação Saturação na cidade neste fim de semana.

Foram abordados oito condutores de motocicletas, que estavam com irregularidades no escapamento em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito. Assim, todos os veículos foram multados e quando sanadas as irregularidades, liberados.

Os motoristas advertidos e orientados sobre os procedimentos legais.

Somente uma motocicleta foi apreendida.