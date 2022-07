Operação prende bandido que tentou assassinar usuário

Estava com 2,5 kg de maconha, crack, balanças, espingarda, pistola e munições

Na manhã desta quinta-feira, as Polícia Civil (delegado Rafael Guimarães e investigadores) e Militar (capitão Marciano Corsini, Rádio-patrulha e Agência de Inteligência), deram cumprimento a mandado de prisão preventiva e buscas domiciliares no Bairro Jardim Altvater (Sindicato).

Foi decretado pelo Poder Judiciário, após representação do delegado e concordância do Ministério Público, em razão de investigação de tentativa de homicídio ocorrida na Rua Hercílio Custódio, no último dia 16 de junho, no Bairro Jardim Murakami, quando um adolescente de 17 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo (foto abaixo).

O suspeito da tentativa de homicídio, um jovem de 19 anos, foi identificado e preso preventivamente. Em sua residência, localizadas várias porções de crack preparadas para venda e dinheiro, razão pela qual foi também preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Em outra casa, no mesmo bairro, realizada busca domiciliar e apreendidos tabletes de maconha pesando o total de 2,5 quilos, duas balanças de precisão, a quantia de R$ 1.200,00 em diversas notas, uma espingarda artesanal e uma pistola Beretta, calibre 6,35 (suspeita de ter sido utilizada na tentativa de homicídio) e 17 munições do mesmo calibre (foto).

O suspeito morador da casa, um homem de 20 anos, não estava no local, porém responderá inquérito policial por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.