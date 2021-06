Operação foca bairros de Santo Antônio da Platina

Ontem à noite abordando pessoas suspeitas na cidade

Em realização da Operação/Comando Geral com a presença do Comandante Geral da PM, Coronel Hudson, foram realizadas diversas abordagens a bairros com intensa movimentação contra o comércio de entorpecentes entre 19 e 21 horas desta quinta-feira, dia 23, em Santo Antônio da Platina.

Numa rua no Conjunto Álvaro de Abreu foram vistos alguns indivíduos em atitude suspeita, sendo dada voz de abordagem.

Com um rapaz localizada uma bucha e um cigarro de maconha e tudo encaminhado à sede da 4° Cia juntamente com o ilícito apreendido para confecção do Termo Circunstanciado.

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizou ações também por diversos bairros da cidade, com o objetivo de desenvolver ações preventivas através do policiamento ostensivo, realizando abordagens, sendo intensificadas fiscalizações.

✅ Resultados:

▶️ 12 pessoas abordadas.

▶️ 2 TCIP/Drogas para o Consumo Pessoal;

▶️ 2 gramas de maconha. (apreendidas) e

▶️ 1 dichavador.