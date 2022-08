Operação especial aborda 25 veículos e 80 pessoas em SAP

Entre 17 e 24 horas em estabelecimentos comerciais e nas ruas

✅Equipes da PM, com apoio de fiscais da Prefeitura realizaram, no fim de semana, Operação Fecha Quartel III em Santo Antônio da Platina, com saturação nos bairros, abordagem em bares e a pessoas, com bloqueios em geral, garantindo a segurança da sociedade platinense.

✅Pessoas abordadas: 80;

✅Veículos abordados: 25;

✅Um homem (31 anos) dirigindo sob influência de álcool e não possuir CNH.

✅Uma motocicleta apreendida;

✅ Um automóvel apreendido e

✅Estabelecimentos fechados: Dois, por falta de alvará.