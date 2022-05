Operação da PM em Quatiguá e J. Távora

Quatorze pessoas abordadas, uma moto apreendida e duas notificações confeccionadas

Nesta quinta-feira (19), a Equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) realizou a “Operação Saturação” nas cidades de Joaquim Távora e Quatiguá. Foram realizadas diversas abordagens, tanto na parte central, como em bairros das referidas cidades.

Porém, na rua Lúcio Parmezan, foram abordadas seis motocicletas. Numa delas, identificou-se o condutor, e constatado ser inabilitado, mas estava conduzindo uma Honda CB 600f Hornet, de cor preta, a qual estava com o escapamento defeituoso, e retrovisores em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Diante dos fatos, foram lavradas as notificações pertinentes a situação, e a motocicleta recolhida ao pátio do destacamento. Não foi possível sanar as irregularidades no momento, de forma que o proprietário foi orientado e posteriormente liberado.