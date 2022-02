Operação conjunta prende traficante no Aparecidinho 2

Na tarde desta quinta-feira (17), operação conjunta entre a Polícia Militar, por meio das equipes Rocam, Serviço de Inteligência, Rotam e Canil, juntamente com equipe da Polícia Civil, composta por investigadores, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar em residência no bairro Aparecidinho 2, em Santo Antônio da Platina.

Em buscas no local, os policiais localizaram 100 gramas de maconha distribuídas em cinco porções, embaladas em plástico transparente. Também foi encontrada cocaína, embalada e distribuída em 16 pinos eppendorf, e 40 porções pequenas embaladas em plástico transparente e uma porção grande, totalizando 47 gramas.

Outros objetos relacionado ao tráfico também foram apreendidos: R$441,00, dois celulares, uma máquina de cartão, uma faca utilizada para manejo da droga, uma balança de precisão e plástico tipo sacolé para embalar o entorpecente.

Alvo da operação, um homem de 21 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O mandado de busca foi expedido pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina, com concordância do Ministério Público após representação do delegado de polícia com base em investigação prévia acerca do suspeito.