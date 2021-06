Operação conjunta em Siqueira Campos

Combate ao tráfico de drogas e armas de fogo

Na sexta-feira, dia 28, uma ação conjunta entre Polícias Militar e Civil foi realizada em Siqueira Campos.

De acordo com as informações, a partir das 16h10m, com o objetivo de combater o tráfico de drogas.

O resultado do trabalho:

01 homem preso por tráfico de entorpecentes;

01 homem preso por porte ilegal de arma de fogo;

02 homens adultos encaminhados por porte de entorpecentes.

Além disso, registraram apreensões: