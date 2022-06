Cumpridos mandados de busca domiciliar

Em locais platinenses de denúncias de tráfico

Na manhã desta terça-feira, dia 22, foi realizada operação conjunta da Polícia Civil, composta pelo delegado Rafael Guimarães e investigadores, e Militar, equipes da Rotam, Rocam, Agência de inteligência e radiopatrulha, comandadas pelo capitão Marciano Corsini.

A operação foi realizada para cumprir mandados de busca em locais denunciados pela população como pontos de trafico de drogas.

O delegado representou pelas buscas e houve concordância do Ministério Público e foram autorizadas pelo Poder Judiciário.

Numa residência no bairro Jardim Murakami foram encontradas em poder de um adolescente de 15 anos, 20 pedras de crack embaladas e pesando o total de 5 gramas e facas utilizadas para picar a droga. Foi lavrado procedimento infracional pela prática de tráfico de drogas.

Já em outra casa localizado no Jardim Altvater, outro adolescente de 16 anos, com o qual foi apreendida uma porção de maconha pesando 29 gramas e R$ 295,00 em notas diversas. Contra este menor também havia mandado de internação em aberto pelo envolvimento com tráfico e roubos ocorridos na cidade.