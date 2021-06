OAB/SAP manifesta pesar por Celinha

Classe se diz sensibilizada e externa sentimentos pela perda

Aílson Jesus Levatti (foto), presidente da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo Antônio da Platina, enviou Nota de Pesar pelo óbito ocorrido nesta terça-feira, dia 15, da policial civil Célia Ricardo (foto) por complicações da Covid-19.

Em nome de todos os advogados e advogadas de Santo Antônio da Platina e região, externamos nossos profundos e sinceros sentimentos pelo falecimento da senhora Célia Ricardo.

Ela sempre foi íntegra, competente, profissional exemplar, sem deixar de lado a empatia e humanidade no trato com as pessoas. Sua dedicação em servir ao próximo, sua humildade e bondade ficarão em nossos corações e mentes, como exemplo a ser seguido por nós, advogados (as) que lidamos com pessoas e com os problemas que as afligem.

É uma perda irreparável para toda a comunidade platinense, em especial para os(as) advogados (as), que sempre contaram com seu respeito.