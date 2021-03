O QUE O OZÔNIO PODE FAZER CONTRA O CORONAVÍRUS

A Ozonioterapia segue sendo uma opção possível e muito útil, pois seu mecanismo de ação foi demonstrado em outras infecções virais e tem se apresentado muito eficaz como terapia complementar.

É muito útil na otimização do organismo, tanto para prevenção quanto para uma melhor recuperação.

Como possíveis resultados da Ozonioterepia, podemos esperar:

💠 Melhorar o estado de saúde dos pacientes e reduzir a carga viral;

💠 Melhoria da saturação e redução do suporte de oxigênio;

💠 Redução de marcadores inflamatórios (PCR);

💠 Reduzir a incidência de pneumonia associada a vírus em pacientes conectados à ventilação mecânica.

É importante deixar claro que a Ozonioterapia é uma terapia complementar que não substitui as avaliações e procedimentos médicos pré-determinados. Na prática, a ozonioterapia pode ser utilizada durante o tratamento da infecção juntamente com outras medicações já indicadas, dependendo da avaliação individual de cada paciente.

A Ozonioterapia auxiliará no tratamento no sentido de evitar ou diminuir tempo de internação, ou até mesmo a diminuir a gravidade, através dos mecanismos citados acima.

Não trata-se de milagre e nem panaceia. Nós conhecemos o poder do ozônio na nossa saúde e sabemos o quanto pode ser importante em determinadas situações clínicas, quando utilizado corretamente. Acreditamos que em breve teremos a comprovação científica de sua eficácia no auxílio do tratamento ao Covid-19.

Enfermeira graduada pela Faculdade Dom Bosco – Curitiba-PR;

Acadêmica em Biomedicina pela Faculdade Estácio;

Pós Graduada em Enfermagem Clínica Cirúrgica pela Faculdade Unyleya – SP;

Curso de Extensão Universitária em Ozonoterapia pela Faculdade FAPUGA – Curitiba-PR;

Cursando Pós Graduação Lato Sensu em Terapias Pró-oxidativas e Fisiologia Humana Aplicada, pela FACOP – São Paulo-SP.

