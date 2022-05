As lojas O Boticário e Quem disse Berenice? oferecem maquiagem

Aprimoramento dos serviços das duas empresas conceituadas

Com foco na experiência do consumidor, O Boticário e Quem Disse Berenice? oferecem serviços de maquiagem em suas lojas, com valor revertido em produtos

O atendimento dura cerca de 45 minutos e custa R$ 120, revertido em produtos, entrando para a lista de serviços das marcas que oferecem uma experiência personalizada para o consumidor

Sempre em busca de melhorar a experiência do consumidor em suas lojas, oferecendo uma verdadeira imersão no universo da beleza, as marcas O Boticário e Quem Disse, Berenice? voltam a oferecer serviços de maquiagem em suas lojas. Essa experiência oferece uma produção de maquiagem com o valor de R$120,00. Como grande diferencial, 100% desse valor é revertido em produtos, onde a consumidora pode escolher aqueles itens de sua preferência.

O atendimento, que é agendado previamente pelo site ou diretamente nas lojas, é feito por um dos consultores das marcas, dura cerca de 45 minutos e oferece opções de maquiagem para que o consumidor escolha a mais adequada para a ocasião. Para agendamento, basta acessar o link https://agendamentoservicos.boticario.com.br para serviço nas lojas Boticário e https://www.servicosquemdisseberenice.com.br/ para garantir um horário nas lojas Quem Disse Berenice?

“Com a volta gradual aos encontros presenciais, nós temos olhado para o papel das nossas lojas, buscando oferecer uma verdadeira experiência de imersão ao mundo da maquiagem para nossos consumidores.

Os serviços em loja passam a ser essenciais na estratégia do varejo físico, possibilitando a experimentação, a personalização e a experiência que só esse canal proporciona aos clientes”, explica Frederico Capelão, Diretor Executivo de Lojas e Omnichannel do Grupo Boticário.

“Assim como outros serviços, como a Minha Rotina Botik e demais vivências que oferecemos em nossos espaços físicos, o “Serviços de Maquiagem” é uma experiência personalizada para nosso público, feito de acordo com as preferências de cada um, que demonstra toda expertise e performance dos nossos produtos e profissionais.”, completa.

Sobre O Boticário

É uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais.

Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, divisão Worldpanel, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2020. Total no Brasil: 3.079 lares . **Fonte: Oldiversity. Grupo Croma, novembro de 2017.