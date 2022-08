Nutricionista do NP diz que nem sempre comer doce engorda

“O pudim que você ama não é responsável pelo fracasso da sua dieta”

“Entrou na dieta e o primeiro alimento cortado é o doce ou chocolate? Olha, se você ama um docinho, há grandes chances de você não conseguir emagrecer. O nosso cérebro tem vários mecanismos para você sentir prazer e comer doce é um deles”. A afirmação é de uma mulher do Norte Pioneiro que conhece o segmento.

A nutricionista platinense Nayrana Chagas (foto da capa) diz que se tirar radicalmente o doce da alimentação, provavelmente quando comer, será de forma exagerada e pode fazer “sair da dieta”. Para que se consiga emagrecer sem sofrimentos, pode comer 20 gramas de chocolate ao dia, se for em quadradinhos em média 2 a 3. A maior dica de todas: nunca mastigue um chocolate. Deixe dissolver na boca e só engula quando estiver um caldo.

O melhor horário para consumir um docinho, é como sobremesa do almoço. Evite comer no final da tarde, com o estômago vazio, pois aumenta sua produção de insulina e vai mais atrapalhar do que ajudar no emagrecimento. Posso ensinar como seu corpo funciona ao invés de puni-lo.

O doce não é o responsável pelo fracasso da sua dieta. Para uma pessoa emagrecer de uma forma saudável e eficiente, deve-se equilibrar os 3 pilares: comida certa + metabolismo + comportamento alimentar.

A nutricionista Nayrana Chagas atende pelo WhatsApp: (43)99912-5917.

A reportagem apurou outras recomendações:

1. Chocolate amargo e meio-amargo

Quem diria que comer chocolate poderia ser permitido na dieta…O chocolate meio amargo tem bastante cacau, um alimento que contém antioxidantes. Este tipo de chocolate também tem um baixo teor de gordura e de açúcar e tira a vontade de comer doce.

Escolha chocolates que tenham no mínimo 50% de cacau (consulte a embalagem). Dependendo do tipo, é possível comer 4 quadradinhos e consumir apenas 126 calorias. Ele é muito saudável e o o chocolate amargo proporciona muitos outros benefícios para a saúde.

2. Picolé de frutas

Os picolés de frutas são opções muito melhores que os tradicionais sorvetes industrializados. Mesmo os picolés de fruta tradicionais (sem ser light), contendo açúcar e não contendo leite, podem ter apenas 60 calorias.

3. Olho de sogra, cajuzinho e brigadeiro

Se você tem alguma festa para ir, os docinhos podem ser consumidos com moderação, para acabar com aquela vontade de consumir açúcar. Eles tem apenas 60-75 calorias e são muito populares nas festas de casamento e aniversários.

O algodão doce está longe de ser algo saudável (assim como vários outros doces que não engordam presentes nessa lista), mas se você não tem problemas com sua glicose, o algodão doce pode ser uma opção. Uma unidade possui 110 calorias. Este doce pode até ser rico em açúcar, mas pelo menos não contém nenhuma gordura.

4. Balas de coco caseiras

Balas de coco caseiras são ótimas opções quando vem a vontade de comer algo doce ou simplesmente bate a ansiedade de mastigar. Uma unidade contém por volta de 20 calorias.