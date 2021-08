Núcleo de Educação de Jacarezinho premia colégios

Cerimônia foi promovida no prédio do PDE no fim de semana

Todos os 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) do Paraná realizaram no fim de semana cerimônias presenciais – parte delas virtuais ou híbridas – para parabenizar profissionais e estudantes de 668 escolas com os melhores desempenhos no último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), de 2019.

No NRE de Jacarezinho, que integra 47 escolas estaduais e mais as Apaes de 12 municípios, o evento categoria 0uro foi realizado no Prédio do PDE(Programa do Desenvolvimento Educacional) com presenças do Prefeito Marcelo Palhares, Chefe do núcleo, Ana Maria Molini, com a Equipe técnica pedagógica, secretárias municipais de Educação, diretores dos estabelecimento de ensino, Representantes do Conselho Escolar, Pais de alunos, entre outros.

Nas fotos, aparecem Ana Molini, Denise Jesus, Mário Pereira, Lilian, Anderson, Patrícia, Flávia, Adriane Cavatoni, diretoras dos colégios platinenses Santa Terezinha, Heloísa Infante, Moralina Eleutério, Edith de Souza Prado, e o Tiradentes, representado pela diretora Lucila Machado.

Iniciativa promoveu a entrega de certificados pela premiação em várias categorias às escolas que obtiveram os melhores desempenhos nas provas do sistema de avaliação de Língua Portuguesa e Matemática nos ensinos fundamental e médio da rede estadual de ensino.

Neste final de ano de 2021 será realizada novamente esta avaliação em nível nacional que confere uma nota de parâmetro entre as escolas do país, estado e municípios. Através desses números estatísticos o MEC identifica o nível de proficiência e conhecimento dos alunos e, assim, investe em quem tenha melhores resultados.

O secretário estadual da Educação e do Esporte, Renato Feder, esteve na entrega dessas homenagens aos diretores de colégios do NRE Área Metropolitana Norte, que contempla 14 municípios e aconteceu no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cenforpe), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

“O Ideb não é uma meta, o Ideb é uma consequência do trabalho realizado por todos os profissionais da rede”, disse o secretário. “Fico muito orgulhoso e feliz pelo resultado, que é de vocês [diretores, professores] e dos alunos”, afirmou. Ele também parabenizou o esforço da rede para manter o ensino durante a pandemia, seja remoto ou presencial.

No último Ideb, o Paraná teve a alta mais expressiva do País (de 0,7) no ensino médio, de 3,7 para 4,4, subindo de sétimo para o quarto lugar no ranking de escolas públicas. Já no ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano), o Estado subiu do sétimo para o terceiro lugar na classificação nacional.

Foi entregue o “certificado ouro” às escolas com os melhores índices e os maiores avanços (com relação ao Ideb 2017), que foram divididas em dois grupos, por níveis socioeconômicos, tanto para o ensino fundamental II quanto para o ensino médio.

Foram reconhecidas de três a cinco escolas em cada um dos oito critérios nos 32 NREs (considerando três escolas para NREs menores e cinco para NREs maiores), sendo que uma mesma instituição poderia ser homenageada em mais de uma categoria.

Também presente no evento, o diretor de Educação, Roni Miranda, parabenizou os representantes das escolas pelo resultado, reiterou o incentivo ao retorno das aulas presenciais e a preparação para o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que compõe a nota do Ideb e será realizado no fim deste ano. “É momento de usar todas as ferramentas e criatividade para recuperar a melhor aprendizagem dos nossos estudantes”, disse.

SAEB 2021 – No mês passado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou a realização do Sistema de Avaliação (Saeb) para o período de 8 de novembro a 10 de dezembro de 2021, em todas as unidades da federação. A partir de setembro, as escolas participantes serão contatadas pelo Inep para fazer o agendamento da aplicação dos testes.

Serão aplicados testes de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, com o objetivo de preservar a comparação entre edições e a manutenção da série histórica de resultados do Saeb e, consequentemente, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

CERTIFICADO DIAMANTE – Na próxima semana será entregue o “Certificado Diamante” para reconhecer e homenagear as maiores escolas da Rede Estadual de Ensino do Paraná, considerando escolas com mais de 600 matrículas. Serão premiadas as 50 maiores médias do Paraná e os 50 maiores avanços de média, entre os Ideb 2017 e 2019.