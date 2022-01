Novos equipamentos para Santo Antônio da Platina

Plantadeira foi enviada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Santo Antônio da Platina foi contemplada nesta quarta-feira, 12, com uma plantadeira enviada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A plantadeira do modelo plantio direto foi recebida pelo secretário municipal Luís Carlos da Silva e será utilizada no auxílio aos produtores da agricultura familiar. A emenda parlamentar que originou o convênio com o Mapa é do deputado federal Leopoldo Meyer.