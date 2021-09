Novos Eletricistas Prediais em Santo Antônio da Platina

Vinte e sete alunos receberam seus diplomas em formatura presencial

O SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) realizou na noite desta quarta-feira (15) a formatura do curso de Eletricista Predial em Santo Antônio da Platina.

O curso teve duração de um mês e foi realizado de forma híbrida, com 75% das aulas no formato online e 25% de maneira prática com conteúdos sobre tensão, corrente, potência elétrica, levantamento de cargas elétricas, tipo de fornecimento e tensão, circuitos terminais, condutores elétricos e cálculos para a realização do serviço.

A formatura contou com a presença dos representantes da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf) Isael Pastuch Júnior, dos chefes dos escritório regionais de Ibaiti e Jacarezinho Marcelo Valle e Lisandro José Neia Baggio, do prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto, da chefe do SENAI Elizandra Estefanuto e do diretor e secretário municipais Antônio Marcos de Souza e Alexandre Levatti.