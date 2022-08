Novos alunos da PM doam sangue como trote à hemocentro

Trote solidário

No fim de semana, os novos alunos soldados que incorporaram no 2º Batalhão de Polícia Militar estiveram reunidos no hemocentro de Jacarezinho para doação de sangue, como forma de trote solidário.

O objetivo foi incentivar os recém-ingressos a realizarem um ato social, pois além do compromisso de defender a causa pública da segurança também existe o sentimento de fazer algo a mais em prol da sociedade, podendo assim, o miliciano exercer de maneira voluntária sua cidadania.

A iniciativa é válida a partir do momento em que o policial militar tem o sentimento de missão cumprida, ajudando o próximo. A doação de sangue é um ato seguro que quase todos podem praticar.

Os 59 alunos soldados iniciaram o Curso de Formação de Praças, na terça-feira (02/08), na sede do 2ºBPM. Todo o treinamento terá duração de 10 meses, contando com 50 disciplinas teóricas e práticas, como legislação, defesa pessoal e tiro policial, tática de confronto armado e gerenciamento de crises, entre outras, visando a capacitação dos profissionais para o exercício da atividade policial militar.

A Polícia Militar também tem adotado inovações para os cursos de formação e aperfeiçoamento de seus profissionais, trazidas pela Diretoria de Ensino e Pesquisa. A disciplina de Direitos Humanos, já presente na grade curricular dos alunos há décadas, agora foi ampliada e é tratada também de forma interdisciplinar em todas as demais disciplinas.

Também houve a inclusão da disciplina de Libras; a criação de uma comissão para estudar e solidificar procedimentos de atendimento de ocorrências envolvendo pessoas com transtornos do espectro de autismo (TEA) e, atuação policial frente a grupos vulneráveis e minorias (mulheres, crianças, discriminação racial, LGBTQIA+, idosos e etc) bem como, uma comissão de combate ao assédio.