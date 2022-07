Novo trator ajuda a produção rural em S.Antônio da Platina

Entregue no fim de semana à prefeitura platinense

O Primeiro secretário da Assembleia Legislativa (Alep), deputado Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito Professor Zezão , e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos Silva, entregaram neste fim de semana, um trator Nem Holland para auxiliar os produtores rurais de Santo Antônio da Platina.

“Esses veículos são resultados da forte parceria que construímos entre Santo Antônio da Platina e o Governo do Estado. Tenho que destacar o olhar cuidadoso do governador Carlos Massa Ratinho Júnior (com os municípios do interior e a grande administração do Zezão”, assinalou o parlamentar.

O utilitário foi viabilizado através do programa Paraná Cidade e custou R$ 160 mil. Auxiliará os pequenos agricultores do município no preparo do solo, plantio, colheita e demais ações da agricultura familiar.

Romanelli também destacou outros investimentos concluídos, em andamento ou que devem iniciar em breve. Entre eles estão a construção do Parque Urbano e do Meu Campinho, a pavimentação de ruas, equipamentos e veículos para a saúde, as academias ao ar livre, entre outros.