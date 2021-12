Muda rodízio no abastecimento em Santo Antônio da Platina

Ribeirão das Bicas teve queda de vazão e não atende a demanda da cidade

A partir desta quarta-feira (15), em Santo Antônio da Platina, a Sanepar voltará a aplicar o sistema de rodízio. A adoção do rodízio é necessária porque a estiagem severa provocou queda na vazão do Ribeirão das Bicas, manancial de abastecimento do sistema. O rodízio permite que a água seja distribuída de forma regular para toda a cidade.

Santo Antônio da Platina foi dividida em 7 setores, sendo que a interrupção terá início a partir das sete horas da manhã, com normalização prevista a partir das 12 horas do dia seguinte, sempre de forma gradual.

A Sanepar orienta o uso racional da água, dando prioridade para alimentação e higiene pessoal.