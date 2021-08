Nova sede do Sest/Senat será inaugurada em Santo Antônio

Gerente-geral anuncia inauguração da estrutura de 7 mil metros quadrados no final deste ano

Cristina Mattos Metzger, gerente geral do Serviço Social do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) de Santo Antônio da Platina, visitou o npdiario para anunciar a inauguração da nova e moderna sede. Estava acompanhada da colega de trabalho Terezinha Reinutt Mayorky.

A previsão de abertura é para o final deste ano, se não acontecerem imprevistos. Hoje, o Sest/Senat funciona num local relativamente acanhado no pátio de um posto de combustível platinense. A obra, de custo estimado em R$ 14 milhões, está sendo construída em imóvel de 2.200 metros quadrados numa área total de sete mil m2, ao lado do prédio do SESI/SENAI, às margens do KM 42 da BR-153, perto da rodoviária.

O órgão integra o Sistema S, junto com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Social da Indústria (SESI), entre outros.

A nova unidade terá salas de aula, que permitirão treinamentos para aprimorar o conhecimento dos profissionais da área do transporte, clínica odontológica, de fisioterapia e nutrição, além de auditório que também ficará disponível para a comunidade da região.

Serão ao todo 35 empregos diretos (todos terão concursos seletivos) para odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas etc.

A estrutura foi projetada para realizar 50 mil atendimentos ao ano, “o diferencial é o Simulador de Direção, tecnologia de ponta a serviço da qualificação profissional para o transporte”, antecipa Cristina.

O uso do equipamento integra o treinamento não só de motoristas de cargas, mas também de passageiros.

Todos os serviços são gratuitos para os trabalhadores das empresas contribuintes e transportadores autônomos. A comunidade local pode usufruir dos serviços. A capacitação profissional aliada à qualidade de vida é fundamental para o aprimoramento do setor e induz o desenvolvimento regional.