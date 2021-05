Norte Pioneiro: dia mais gelado de 2021

Temperatura mais baixa da região nesta segunda-feira foi em Cambará

Trinta e um municípios paranaenses registraram as suas temperaturas mais geladas do ano nesta segunda-feira de outono (24), segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Ao todo, o órgão monitora estações em 51 municípios, configurando recordes de frio em 60% delas.

No Norte Pioneiro, são três: Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Cambará. Confira abaixo a mais baixa temperatura de cada um deles(as cidades vizinhas têm praticamente as mesmas)

Cambará: Ontem 3,6°C (menor temperatura anterior: 6,7°C);

Cornélio Procópio: Ontem 6,9°C (menor temperatura anterior: 10,2°C) e

Santo Antônio da Platina: Ontem 7,2°C (menor temperatura anterior: 10,9°C).

Não está prevista ocorrência de geadas nesta terça-feira (25) no Norte Pioneiro.

O frio intenso é consequência de uma massa de ar seco e polar que chegou ao território do Estado ainda no domingo (23) e, embora não tenha causado temperaturas negativas, se estendeu por diversas regiões.

Essa massa tem origem na Antártida e é trazida ao Paraná por ventos que sopram da Argentina, se deslocando pela Cordilheira dos Andes até chegar ao Sul do País. É uma massa intensa, com grande quantidade de ar frio e seco, que provocou quedas de temperatura bastante bruscas”.

A temperatura mais baixa do dia foi registrada em Entre Rios do Oeste, na região Oeste do Paraná, chegando a 1,7°C. Anteriormente, o dia mais frio que o município havia registrado em 2021 era 2,6°C. Toledo foi a segunda colocada do dia, com 1,8°C – sua menor temperatura anterior era de 4,8°C

O frio permanece no Estado ainda na terça-feira (25), e a previsão é que as temperaturas voltem a subir já na quarta (26), à medida em que a massa polar siga para o Oceano Atlântico. No entanto, com a aproximação do inverno, o frio deve ficar cada vez mais frequente. Essa massa foi mais intensa do que as últimas, e a partir de agora será cada vez mais comum.