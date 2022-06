Norte Pioneiro sedia fase dos 34º Jojups

Jogos da Juventude na região são disputados em Santa Mariana

Iniciou nesta sexta-feira (10) a fase regional dos 34º Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) em 12 cidades-sede: Campo Largo, Carambeí, Santa Mariana, Centenário do Sul, Jardim Alegre, Marialva, Iporã, Goioerê, Planalto, Clevelândia, Pinhão e Palotina. A competição conta com 597 equipes de 292 municípios – são 9.510 participantes, sendo 8.350 atletas de 17 a 20 anos.

A primeira etapa ocorre simultaneamente entre os dias 10 e 12 de junho e a segunda entre os dias 24 e 26. Serão quatro modalidades coletivas disputadas na fase regional: basquetebol, futsal, handebol e voleibol

Segundo o diretor de Esportes da Superintendência Geral do Esporte do Paraná, Cristiano Barros, os Jojups visam o esporte de alto rendimento para os jovens do Estado.

“É uma competição realizada em dois finais de semana com quatro modalidades esportivas: basquetebol, futsal, handebol e voleibol, masculino e feminino. Os campeões das regionais se classificam para a fase macrorregional, que vai acontecer no mês de agosto em quatro municípios, e depois teremos as finais em três fins de semana em setembro e outubro”, afirma.

A fase macrorregional será em agosto, entre os dias 19 e 21, nos municípios de Castro, Ibiporã, Mandaguari e Medianeira, e as finais acontecem nos meses de setembro e outubro.

Os Jogos da Juventude do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com o apoio das prefeituras.

VEJA AQUI A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NO NORTE PIONEIRO:

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/modules/fase_final/uploads/2022_jojups_reg_3_programacao_.pdf