Norte Pioneiro registra dia mais frio do ano

População sentiu tempo gelado mas no fim de semana esquenta

O Norte Pioneiro registrou a noite/madrugada mais gelada de 2021 entre segunda-feira, dia 19, terça, 20, causando queda quase brutal das temperaturas. Em outras cidades do Paraná também foi mais frio do ano.

Na região, a cidade mais fria foi 1,1ºC em Cambará. Nos outros municípios ficou entre Cornélio Procópio 2.0°C e Santo Antônio da Platina 3.0°C.

As estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicaram recordes de temperaturas baixas para o ano ainda em União da Vitória (0°C), Toledo (-3.0°C), Ponta Grossa (-4.2°C), Guarapuava -4,4ºC, Paranavaí (0.9°C), Palmital (-0.9°C), Jaguariaíva (-1.7°C), Pinhão (-4.5°C), Pato Branco (-2.6°C), Guaíra (0.2°C), Francisco Beltrão (-1.8°C), Foz do Iguaçu (-0.9°C), Fernandes Pinheiro (-1.9°C), Cerro Azul (-1.8°C) e Cândido de Abreu (-1.7°C).

A massa de ar polar (frio e seco) mantém o frio rigoroso em boa parte do estado do Paraná nesta quarta-feira, dia 21, mas não há previsão de geadas no NP.

Giovani Rogério, colaborador do npdiario em Santa Mariana, registrou imagens bonitas da lua e do gelo em cima do capô do carro.