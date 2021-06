Norte Pioneiro em revista semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Novo patamar

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse que, ao receber a certificação pela OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) como área livre da aftosa sem vacinação, o Paraná sobe de patamar.

Segundo ele, trata-se de uma conquista histórica, que vem sendo perseguida há cinco décadas e que foi alcançada pela união de esforços do poder público e produtores. “O selo de qualidade que representa este reconhecimento coloca o Paraná em um novo patamar no mercado global de carnes, com possibilidade de disputar espaço entre os consumidores mais exigentes do planeta e que pagam mais pela qualidade, como Japão, Coreia do Sul, União Europeia, Chile e México”, afirma.

Norte Pioneiro

O Norte Pioneiro, com sua história e riquezas naturais, continua se destacando no cenário turístico estadual e nacional.

E as mulheres cafeicultoras da região têm uma grande parcela de responsabilidade por esse destaque. Sete propriedades rurais dos municípios de Carlópolis, Pinhalão e Tomazina, sob administração feminina, integram o novo circuito turístico no Norte Pioneiro que começa a receber visitas neste mês e já está com agendamento disponível. O circuito conta com visitas a instalações de colheita e secagem, agroindústrias, laboratório e oficina de classificação e degustação de cafés. O passeio termina com um café da manhã ou da tarde.

A programação conta ainda com almoço típico rural, hospedagem e vivência na propriedade, onde o turista poderá optar entre um roteiro de quatro horas ou até dois dias.

Norte Pioneiro 2

Está em estudo ainda a inclusão de trajetos que podem ser feitos com caminhadas longas e cicloturismo. A iniciativa chamou a atenção da IWCA (Aliança Internacional das Mulheres do Café) que designou o grupo norte paranaense como um subcapítulo da associação, em reconhecimento à particularidade da ação, já que as mulheres participam de todas as etapas de produção do café.

Informações e agendamento podem ser feitos diretos com a Amucafé (Associação de Mulheres do Café do Norte Pioneiro) pelos canais disponíveis: (43) 98809-3245, facebook: mulheresdocafedonortepioneirodoparana, instagram: @mulheresdocafenppr, ou e-mail: mulheresdocafepr@gmail.com.

Tomazina

Tomazina, um dos integrantes do circuito turístico Caminho dos Cafés das Mulheres do Norte Pioneiro é uma das cidades da região onde a visita de turistas é constante. Turismos de aventura, rural, cultural e religioso fazem parte da vocação do município, que tem belezas naturais peculiares. Nos últimos anos, a Prefeitura investiu em novos atrativos, como a Praça e o Parque Salto Cavalcanti. O Parque das Corredeiras, Parque do Trevo e Parque do Sapé estão em obras. Outros dois investimentos, o Parque do Cruzeiro e o Empório Tomazina, estão previstos para serem iniciados ainda este ano.

Cornélio Procópio

A Multilaser, uma das maiores fabricantes de produtos eletroeletrônicos do Brasil, anunciou investimentos de R$ 17 milhões na Luby Software, fábrica de soluções digitais e desenvolvimento de softwares de alta complexidade, localizada em Cornélio Procópio.

O empreendimento é resultado do trabalho de prospecção de novos negócios para a Incubadora de Inovações e o Hotel Tecnológico da UTFPR-CP (Universidade Tecnológica Federal – campus Cornélio Procópio), em parceria com a Prefeitura. Em 2019, Alon Lubieniecki, CEO da Luby, visitou Cornélio Procópio para conhecer o trabalho da Incubadora da UTFPR-CP e identificou as oportunidades que a cidade oferece a partir do seu Ecossistema de Inovação.

A Multilaser possui um portfólio de mais de cinco mil produtos distribuídos em cerca de 20 marcas e os investimentos possibilitarão a ampliação da participação da empresa no sofisticado e dinâmico mercado de softwares embarcados.

Cornélio Procópio 2

O prefeito Amin José Hannouche (PSD), de Cornélio Procópio, mantém o compromisso de garantir infraestrutura necessária para o desenvolvimento da cidade, tanto na área urbana quanto rural. Recentemente, a Prefeitura finalizou a obra de restauração de uma ponte da zona rural de Congonhas, na estrada que liga o distrito à rodovia BR-369. Agora, uma antiga ponte de madeira sobre o córrego Irara, na mesma localidade, que se encontrava em péssimas condições e oferecia perigo, está em fase de reconstrução.

A obra faz parte do pacote de medidas encomendas pelo prefeito e voltadas à melhoria da qualidade de vida no distrito. Além de alongada, a ponte recebeu concreto em toda a sua extensão, aumentando a segurança para quem por ela passa.

Ibaiti

Em Ibaiti, a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos promoveu uma grande limpeza no Parque Ecológico Mina Velha (foto principal). A Prefeitura fez a remoção de entulhos, roçagem e pinturas de meio fio, calçadas e passarelas. O local é ponto de encontro de centenas de pessoas da região, que visitam o parque mensalmente. A Prefeitura também trabalha na manutenção e limpeza constante do acesso ao Parque, que recentemente teve finalizada a obra de pavimentação da estrada, com pedras irregulares.

Jacarezinho

A Câmara Municipal de Jacarezinho aprovou projeto de lei do vereador Nilton Stein (PT), que coíbe o excesso de barulho nos escapamentos de veículos que foram modificados ou estão com problemas mecânicos. A medida atinge especialmente os escapamentos de motocicletas que, além de produzirem ruídos acima dos níveis permitidos pela legislação, aumentam a quantidade de gases da combustão. O projeto de lei aprovado receberá agora a redação final e, depois, seguirá para sanção do prefeito Marcelo Palhares (PSD).

Gladiador

Mesmo imunizado com as duas doses da vacina, o deputado Romanelli confirmou que está infectado pelo coronavírus e segue os protocolos de saúde. Mesmo positivado, mantém o ritmo de trabalho, porém, em isolamento, em home office.

A expectativa é que permaneça com sintomas leves, sem agravamento da doença. Pela resistência ao coronavírus, o deputado é chamado de “gladiador”, pois vários de seus colegas do parlamento ou assessores foram contaminados antes de tomar a vacina. Força, gladiador!