Normalistas de SAP se reencontram após 47 anos da Formatura

Duas Turmas de 1975 da Escola de Aplicação

Em clima de muita emoção, gratidão e alegria, no fim de semana, 29 formandas Normalistas e quatro Professoras, duas Turmas de 1975, estiveram reunidas no fim de semana no primeiro reencontro, após 47 anos, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Elas estudaram juntas na antiga ESCOLA NORMAL COLEGIAL PROFESSORA ANETE MACEDO (ao fundo funcionava a Escola de Aplicação), h0je chamada de Colégio Cívico-Militar Estadual Edith de Souza Prado Oliveira (foto abaixo).

Tudo conspirou, de forma positiva, para que o encontro se concretizasse.

PRESENTES

Formandas:

Beth (SAP)

Cleusa (SAP)

Cristina (SAP)

Dilma (CAPANEMA, 644,5 km)

Edina (SAP)

Edir (BLUMENAU, 579,1 km)

Heloiza (JACAREZINHO, 22,7 km)

Iolise (S.J.PINHAIS, 387,9 km)

Ivete (SAP)

Janice (SAP)

Jandira (NITERÓI), 856,3 km)

Lenise (SAP)

Leuza (SAP)

Maria Aparecida Carvalho (MOGI DAS CRUZES, 479,4 km)

Cida Schmidt (CURITIBA, 369,6 km)

Fátima Garcia (MACEIÓ, 2,629,6 km)

Lina (SAP)

Maria Zenilda (SAP)

Marilda (CURITIBA, 369,6 km)

Marli (SAP)

Nelva (SAP)

Rosangela (SAP)

Sonia (SAP)

Soninha (SAP)

Sueli (PORTO RICO/PR, 430 km)

Vera Lúcia (CURITIBA, 369,6 km)

Verinha (SÃO MATEUS DO SUL, 377,7 km)

Vivian (CURITIBA, 369,6 km)

Zilda (IRATI, 319,5 km)

Total: 29.

Agradecimentos à pessoas ou entidades: Para formanda(Lenise) e família que cederam o local, Fazenda Nova São Diogo, município de Santo Antônio da Platina. Gratidão das colegas para Zilda de Fátima Santos de Oliveira, residente em Irati, pela iniciativa e organização do evento.

A todos envolvidos na cobertura do Encontro, Buffet Maria Negretti, Som Tilápia, Martinho de Paula (fotos e vídeos) e Npdiario.

Professoras presentes:

Ana Maria Martins da Silva Oliveira;

Maria Aglair Chaves de Oliveira;

Maria de Lourdes Pedroso e

Maria Luiza Felix de Araújo Tanko.