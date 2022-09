NB Futebol Ibaiti com excelentes resultados

Confira a performance da escola

No último sábado (24) a escola de formação NB Futebol Ibaiti esteve na cidade de Sangés. O compromisso foi a disputa da Segunda etapa da Liga Regional da Amizade, em uma manhã de muito futebol.

Os atletas NB representaram muito bem a bandeira e equipe. Realizaram os jogos nas categorias Sub 11 e Sub 13, sendo representadas por duas equipes, e no total a delegação viajou com 42 atletas.

A escola parabeniza a cada atleta pelo comprometimento em manter o compromisso com a competição que estava participando.

Obtiveram a vitória na categoria sub 11 e na sub 13 houve derrota, porém o espírito esportivo e a busca pela melhora será sempre o maior foco.

A NB Futebol Ibaiti é comandada pelo ex-jogador e treinador Pindoka (Ademir Silva), que há 12 anos realiza o trabalho de formação e captação de atletas, e agora conta com a parceria de Raphael Biazzetto proprietário da NB Futebol e do ex-jogador Ricardinho do Athletico Paranaense, Figueirense, Ponte Preta, América Mineiro, com passagem pelo futebol mexicano, Japonês e dos Estados Unidos.

Os dois hoje são sócios na R3D Football, que agencia jogadores no futebol brasileiro e internacional.

Da base da NB Futebol em Ibaiti 5 jogadores e 2 atletas no futebol feminino já saíram para a base em Curitiba e clubes do Brasil. Segundo Pindoka, devagar se ganha espaço e encaminhamento de atletas para que busquem seus sonhos, mas o maior foco é a formação humana de cada um dos que integram a equipe, caso não virem atletas se tornarão cidadãos de bem, e através dos estudos poderão ter profissões dignas.

No próximo dia 15 de outubro receberão a terceira etapa no município.