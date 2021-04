Ela estava armada e descontrolada

Uma mulher, de 43 anos, foi presa na avenida Avelino Vieira, localizada em Wenceslau Braz. De acordo com as informações, o caso foi registrado de manhã no fim de semana.

Homem fez a denúncia informando que ela, sua ex-esposa, o estava ameaçando com uma arma de fogo

Por isso, as autoridades foram ao endereço e, quando abordaram a acusada, localizaram uma garrucha calibre 22 (foto), dentro de sua bolsa.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.