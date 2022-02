MP denuncia homem por roubo, ameaça e estupro

Indivíduo já foi preso em flagrante em Jacarezinho

O Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Jacarezinho, ofereceu nesta quarta-feira, dia nove, denúncia criminal contra um homem de 35 anos por estupro, roubo e ameaça. Ele é acusado de atacar uma mulher de 24 anos em casa, na frente das filhas.

Conforme a denúncia, por volta das 5h30 do dia 5 de fevereiro, o denunciado entrou na casa da vítima por uma janela que estava aberta e foi em direção ao quarto em que ela dormia com as filhas de um e três anos de idade. Armado de uma faca, ele a violentou na frente das crianças. Em seguida, roubou um celular e uma caixa de som, além de ameaçá-la para que não levasse os fatos ao conhecimento das autoridades.

A polícia foi chamada e prendeu o denunciado em flagrante, ainda na posse do celular da vítima. O Juízo Criminal da comarca decretou depois sua prisão preventiva.

Processo número 0000574-33.2022.8.16.0098 (sob sigilo, para preservar a vítima).