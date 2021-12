Movimento intenso nas rodoviárias do Norte Pioneiro

Passageiros viajam por conta do Natal e principalmente do fim do ano

Uma média de 25 carros-extras por dia estão chegando nas rodoviárias do Norte Pioneiro vindo principalmente de Curitiba e São Paulo. Em Santo Antônio da Platina, sede da principal empresa do segmento na região, o terminal apresenta movimento desde a semana passada.

Segundo Adilson de Paula (fotos), Supervisor de vendas, os coletivos nestes dias estão lotados com 56 e 42 lugares desses destinos e origens, mas existe boa procura também daqui para o litoral do Paraná e Santa Catarina.

Zuleica Fonseca Rodrogues, cabeleireira que mora atualmente na capital de todos os paranaenses, desembarcou neste fim de semana e disse para a reportagem ter vindo rever os pais, tios e a irmã caçula, “estou há dez meses sem ver minha família, muita saudade”, assinalou, evidenciando alegria.

Para reservas e mais detalhes sobre passagens, o telefone é (43) 3534-4734.

As características da frota, entre as mais modernas do país, incluem oito veículos DDS (Double Decker), ou Duplo Piso, com 44 assentos na parte de cima e 12 leitos embaixo.

O Diretor de Operações, Antônio Di Lanna, manifestou satisfação, entretanto lembrou que a pandemia ainda não acabou e que os trabalhadores e passageiros da empresa têm à disposição todas as medidas sanitárias para evitar o contágio da Covid-19.