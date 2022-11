Motorista era menor de idade

No domingo (30), a Polícia Militar abordou uma motocicleta com dois rapazes em Santo Antônio da Platina, no centro da cidade.

O condutor e passageiro eram adolescentes (17 anos) e têm passagens pelo crime de roubo.

Nada de ilícito encontrado com os menores durante revista. Todavia, além de o menor obviamente não possuir a carteira de habilitação, a moto possuía débitos e portanto foi apreendida.