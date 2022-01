Moto furtada em Joaquim Távora achada queimada em Santo Antônio

Perto de bordel platinense desativado e com placa de Jacarezinho

Nesta terça-feira, dia 04, às 10h35, a Polícia Militar foi acionada por causa de uma motocicleta queimada e abandonada na Rodovia PR-092, em Santo Antônio da Platina.

Solicitante relatou que a moto havia sido utilizada em um roubo, que ocorreu no mesmo dia, e estava abandonada na entrada de uma antiga “zona”. As equipes se deslocaram para o local, e encontraram o veículo consumido pelo fogo.

Em consulta ao número do chassi, verificou-se tratar de uma Honda/CG 160, vermelha, que havia alerta de furto do dia 28 de dezembro, em Joaquim Távora. Já em consulta a placa, o veículo resultava em uma Honda/CB 300r, de cor preta, do município de Jacarezinho.

Diante dos fatos a motocicleta com a placa encontrada foram entregues a delegacia de polícia civil para providências cabíveis.