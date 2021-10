Motocicleta colide contra traseira de veículo em Siqueira Campos

Acidente automobilístico ocorreu na PR-092 em Siqueira Campos

Na manhã desta quinta-feira, dia 14, por volta das 07h20, a Policia Rodoviária atendeu um acidente de uma moto que colidiu com a traseira de um carro, no km 278, da PR-092, na cidade de Siqueira Campos.

O sinistro envolveu uma Honda CG 125 titan (foto) e um Chevrolet Onix Lt, ambos com placas de Siqueira Campos. Os veículos seguiam no sentido Centro – Fábricas.

O condutor da moto (20 anos), teve ferimentos e foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa. Já o motorista do veículo (29 anos) não se machucou.

Realizaram o teste do etilômetro apenas do condutor do carro, pois o motociclista estava hospitalizado. O resultado do teste foi de 0,00 mg/l.