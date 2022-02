Apreendida motocicleta para regularização em Santo Antônio

Veículo estava com o escapamento irregular fazendo muito barulho de madrugada

Neste domingo, dia 06, por volta das 02h30, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com o escapamento irregular, na Rua Rui Barbosa, em Santo Antônio da Platina.

A Honda/CB600F Hornet passou pelas imediações da $ª Cia/PM, na madrugada. Devido o barulho alto, “cortando giro“, os policiais acompanharam o veículo, e realizaram abordagem.

O condutor era habilitado, e a moto sem pendências. Porém, por causa da irregularidade do escapamento, foi apreendida e recolhida ao pátio para regularização.

Cortar o giro é quando o motociclista passa e torce o manete do acelerador com o câmbio desengatado. Os giros do motor sobem drasticamente, travam no corte e provocam uma pequena – e muito barulhenta – explosão. Bastante gente faz isso para “punir” os motoristas que não cedem passagem ou simplesmente pra se exibir. Na verdade, quem está sendo punido é o motor da moto, pois o cabeçote fica seriamente danificado por esse mau hábito.