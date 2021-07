Homem respeitado é a 139ª vítima da Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Faleceu na manhã desta terça-feira, dia 13, por complicações da Covid-19, Orestes Gonçalves (foto), aos 80 anos.

Ele, sogro do Zé Maria da Rádio(casado com Rosely), trabalhou durante décadas como borracheiro do Posto Platinense, centro de Santo Antônio da Platina.

Deixou a esposa, Carmem, um filho, quatro filhas, e nove netos.

Não houve velório e o corpo foi sepultado às 15h15m no cemitério São João Batista.