Mais uma vítima fatal por complicações da Covid-19

Marcelo Biembengute (fotos) faleceu nesta quinta-feira, dia 29, às 06h15m por complicações decorrentes da Covid-19, em Santo Antônio da Platina.

Conhecido como Marcelo do Chopão por causa da lanchonete da família onde trabalhava, era solteiro, tinha 55 anos, e estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Não houve velório e o corpo foi sepultado nesta quinta.