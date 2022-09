Morre artista que pintou abóbada de Matriz platinense

“Topete” tinha 71 anos e faleceu ontem à noite

EXCLUSIVO: Acidente grave às 17h56m desta segunda-feira, dia cinco, no KM 28 da BR-153, em Santo Antônio da Platina causou uma vítima fatal. Ocorreu uma colisão frontal entre uma F 1.000 (placas de Marilia/SP) e uma Honda CBX 250.

Luiz Antônio de Oliveira(foto), conhecido como “Topete”, de 71 anos, perdeu a vida no local. Na caminhonete, havia um casal que não sofreu ferimentos.

Atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros, Econorte, Polícia Civil, Criminalística, IML(Instituto Médico Legal) e PRF (Policia Rodoviária Federal).

Possivelmente, segundo testemunhas, o piloto da motocicleta desrespeitou a cancela fechada no sentido Jacarezinho/SAP em razão de obras na rodovia, colidindo frontalmente contra a caminhonete.

Topete era pintor e se notabilizou, há cerca de 25 anos, ao pintar a abóbada da igreja Matriz de Santo Antônio da Platina. Ele desenhou Jesus na Cruz.A estrutura de formato curvado cobria a parte de cima interna do local.

Era irmão do carteiro aposentado Alceu Peri e do saudoso professor Dilceu. A família residiu durante décadas em frente ao Tiro de Guerra 05-004, na rua Coronel Capucho.

Luiz Antônio deixou a esposa, Edna, dois filhos e dois netos.

O velório foi a partir do início da tarde e o sepultamento do corpo às 16h30m horas no Cemitério São João Batista.

Primeira notícia do acidente fatal: https://www.npdiario.com.br/capa/colisao-frontal-mata-idoso-na-br-153videos/