Molinis faz live no aniversário de Santo Antônio

Participação de Jayro Henrique e sorteios de vários brindes

Nesta quinta-feira, dia 19, em comemoração aos 107 anos de Santo Antônio da Platina a rede de Supermercados Molini’s realizará uma Live especial.

A iniciativa será transmitida às dez horas na página do Facebook Molini’s Supermercados, e terá presença especial do platinense Jayro Henrique (foto), locutor da Rádio Vale do Sol FM.

Durante a transmissão ocorrerão sorteios de diversos brindes e outras novidades para os conectados.

Acompanhe através do link: https://www.facebook.com/GrupoMolinis