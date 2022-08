Missa de 7º dia de Marquinho Funileiro

Na igreja da Paróquia Santa Filomena

Foi celebrada na noite deste domingo, dia 14, na igreja da Paróquia Santa Filomena (foto), na Vila Claro, Missa de 7º dia de Marcos de Jesus Bianchi (fotos), em em Santo Antônio da Platina.

Faleceu em função de cardiopatias na terça-feira, dia nove, em sua casa. Conhecido como Marquinho Funileiro, trabalhava na empresa MB Pinturas e Polimentos, no Jardim Bela Manhã.

Era separado, não tinha filhos, e vinha sentindo dores no peito no últimos dias.

Tinha dez irmãos, entre eles Marlene (técnica de enfermagem no Hospital Regional do Norte Pioneiro) e Luiz e Terezinha, donos do Restaurante Skinão, localizado no centro platinense. O corpo foi velado na Funerária Platinense e sepultado no Cemitério São João Batista na tarde de quarta-feira.