Menino furta colégio estadual de Jacaré

Pré-adolescente de apenas 14 anos já envolvido na marginalidade

No início da madrugada de domingo, a Polícia Militar foi solicitada em Jacarezinho para atender ocorrência na Rua Amazonas, devido a furto.

O crime aconteceu no Colégio Estadual Cívico Militar José Pavan, em que um aluno subtraiu pertences do Estado. No local, a equipe tomou conhecimento dos fatos, de que o menor (14 anos), com molho de chaves da escola, furtou equipamentos eletrônicos: um microfone, um cabo HDMI, um projetor data show e um notebook.

Também esteve presente o diretor, que acompanhou toda situação até a Delegacia de Polícia Civil, para onde foram encaminhadas as partes. Realizou-se a apreensão dos bens relativos ao estabelecimento de ensino e apresentou-se à autoridade policial para devidas providências, sendo o aluno encaminhado a Delegacia com um parente maior de idade, em virtude de se tratar de pré-adolescente.