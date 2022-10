Miss Santo Antônio é menina de sete anos

Promoção do Studio Desirée Soares promovida em Cornélio Procópio

As alunas e misses do Studio Desirée Soares na região, com unidades em Bandeirantes e Cornélio Procópio, participaram do recente Concurso Miss/Mister 2022 realizado no Centro Cultural procopense.

As meninas disputaram em suas idades : Adulta 18 a 25 anos, Teen (14 a 17), Pré Teen (11 a 13 anos), infantil (8 a 10 ) e Mini infantil (5 a 7 anos), sendo que nesta última Categoria a ganhadora foi a platinense Anny Heloíse de Oliveira Silva (fotos).

A garota é filha dos comerciantes Andressa Oliveira e Rogério Batista, e irmã de Kamilly Vitória e João Pedro.