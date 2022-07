Melhor equipe de wheeling da América Latina se apresenta

A Pro Tork Alto Giro Show é uma das atrações do aniversário de 62 anos da cidade de Mandirituba, localizada na região metropolitana de Curitiba (PR). Serão feitas duas apresentações pela melhor equipe de wheeling da América Latina no Pavilhão de Eventos, uma no sábado (23) e outra no domingo (24).

Um time de experientes pilotos está prontoo para entrar em cena, com motocicletas que vão de 50 até 1000 cilindradas. O espetáculo tem duração de aproximadamente uma hora e conta com cerca de 40 manobras, muitas com efeitos especiais e ainda com a participação do público.

Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto e aproveitar também o restante da programação, que conta com shows nacionais de Rionegro e Solimões, Thaeme e Thiago e Bruno e Marrone. Para prestigiar basta doar um quilo de alimento não perecível.

Serviço:

O que: Pro Tork Alto Giro Show

Onde: Mandirituba (PR)

Quando: Neste fim de semana, dias 23 e 24

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Sobre a Pro Tork Alto Giro Show: A equipe surgiu em 1995 e se destacou ao longo dos anos pelo profissionalismo na execução de manobras radicais com motocicletas, algumas exclusivas, como o Helmet Fire, na qual o piloto lança fogo pelo capacete.

Hoje, é considerada uma das melhores da América Latina, presença sempre confirmada em grandes eventos. Sua estrutura é diferenciada, conta com um ônibus moderno, grades de isolamento, sistema de som digital, iluminação e geradores. Ela tem o patrocínio da Pro Tork, marca brasileira líder no mercado de motopeças na América Latina, além do apoio da Sportbay.