Psiquiatra mora atualmente no estado de Tocantins

A médica Verônica da Silveira Leite comemorou seus 40 anos em alto estilo no Villas Eventos, no centro de Santo Antônio do Platina (fotos). Casada com o advogado Daniel, tem uma filha, Elis, de quatro anos.

Filha do saudoso Antônio Gica Leite e da professora Wilma Machado, ela é psiquiatra e reside há nove anos em Palmas, capital do Tocantins.

A animação esteve por conta do músico, Antenor Oliveira.

Parabéns e felicidades.