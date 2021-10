“Maria Brasileira” é eleita a Melhor Microfranquia do Brasil

Santo Antônio da Platina possui franqueada em expansão

A revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios revelou, neste mês de Outubro, as marcas vencedoras do Melhores Franquias do Brasil 2021.

O evento, ocorreu de forma híbrida, com um representante de cada rede vencedora na festa presencial, e transmissão simultânea pelas redes sociais de PEGN.

Foram reveladas a Franquia do Ano, que dessa vez consagrou duas empresas, a Re/Max Brasil e a Sorridents, e a Melhor Microfranquia (redes com investimento inicial de até R$ 105 mil), conferido à rede Maria Brasileira Limpeza e Cuidados.

Além disso, 81 empresas receberam cinco estrelas, chancela que atesta a excelência na gestão dos negócios (veja a listagem completa na matéria da revista). Também foram reconhecidas as redes que se destacaram, individualmente, nos quesitos Desempenho da Rede, Qualidade da Rede e Satisfação do Franqueado.

A pesquisa exclusiva foi conduzida pela Serasa Experian e avaliou 410 redes. As empresas foram avaliadas sob três critérios: a qualidade da rede (o valor da marca, o investimento em marketing e a inovação), o desempenho da rede (a performance financeira) e a satisfação do franqueado (a avaliação dos donos das unidades em relação aos serviços prestados pela franqueadora).

Felipe Buranello destacou em suas redes sociais: ” Vim com muita alegria aqui pra São Paulo e nem consigo descrever tanta emoção. Obrigado Deus, obrigado a meu time de facilitadores que são os melhores! Obrigado aos incríveis franqueados que fazem parte da nossa família…”

O setor já vem demonstrando sinais de recuperação econômica. No segundo trimestre de 2021, o faturamento chegou a R$ 41,14 bilhões, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF) — ainda é 4,6% abaixo de 2019, mas já representa cerca de 48,4% acima do que o mesmo período do ano passado.

As franquias vencedoras do prêmio farão parte do Guia de Franquias 2021/2022, que está no aplicativo Globo Mais e chega às bancas no dia 18 de outubro. A publicação trará o ranking das melhores 410 redes do país e informações completas de investimento de um total de 1.082 marcas, para quem pretende entrar no setor de franquias.

Além das listagens, o guia também traz reportagens especiais sobre as empresas vencedoras da edição, tendências do setor, dicas para quem quer ser um franqueado, com conceitos jurídicos e financeiros, além de um panorama completo de 12 segmentos que compõem o franchising brasileiro.

Fonte: https://revistapegn.globo.com/