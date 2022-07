4ª Marcha LGBTIA+ divulga programação

Evento acontecerá em frente do campus da UENP

A Associação Nubia Rafaela Nogueira ALGBTI+ divulgou hoje a programação completa da 4ª Marcha Cultural da Diversidade LGBTIA+ de Jacarezinho, sendo esta a primeira edição presencial depois de dois anos da pandemia da Covid-19. O evento ocorrerá dia 07 de agosto, domingo, das 14h às 22h, na Rua Padre Melo, 1200, em frente à Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

Com uma nova e maior estrutura, terá a Marcha com Trio Elétrico pela Avenida Manoel Ribas e mais de 20 atrações artísticas no Palco, com apresentações de música, dança, drag queen, exposições fotográficas, performance, vídeo e muito mais, com artistas da cidade de Jacarezinho, como Porffirio,

CESARIÃO, Banda Primeira Dose, Suelen Silva e drag queen Pâmela Bolina, além de artistas de Ourinhos, Londrina, Curitiba, Piraju, Arapongas e outros estados. Contará, ainda, com bar e alimentação própria, além de brinquedos infantis, como cama elástica.

Nos anos de 2018 e 2019, a Marcha Cultural da Diversidade LGBTIA+ reuniu mais de cinco mil pessoas de Jacarezinho e região, e realizou a 3ª edição online em 2020, que está disponível no canal do YouTube da ONG. Nesta edição, haverá, inclusive, uma tenda dedicada à 3ª. Marcha, com exibição em vídeo de apresentações artísticas e Marcha simbólica, que foi realizada online e agora o público terá a

oportunidade de assistir numa tenda-cinema no dia 07 de agosto, a partir das 14 horas.

O evento, que tem apoio da Prefeitura de Jacarezinho, é patrocinado por Barbarril, com a produção de CNX Produções e tem como parceiros: Universidade Estadual do Norte do Paraná, Cleto´s Confecções, Escola de Samba Capiau e Escola de Samba Unidos do Cruzeiro, ambas de Jacarezinho, e Aliança Nacional LGBTI+.

Com o tema “AMAR E VOTAR: por um Brasil democrático que nos represente”, o evento terá quatro apresentadories da comunidade: Sawanna Henri, Marina Marques, Izak Noah e Renan Bonito.

A Marcha Cultural da Diversidade faz parte do calendário de festividades anuais do município, conforme a recém-aprovada Lei municipal nº 4.208/2022.

Para mais informações sobre a 4ª. Marcha Cultural da Diversidade LGBTIA+ de Jacarezinho, entre em contato pelas redes sociais da ONG Nubia Rafaela Nogueira @ongnubia, e-mail ongnubiarafaelanogueira@gmail.com ou WhatsApp (43) 3238-

0777.

Projetos de Lei aprovados

Além disso, no dia 04 de julho de 2022, também foram aprovadas duas leis em prol dos direitos e cidadania da comunidade LGBTIA+, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, o vereador Antônio Neto (PSD): Lei nº 4.212/2022, que institui o Dia Municipal de Combate à LGBTIfobia, a ser promovido anualmente no dia 17 de maio, e a Lei nº 4.213/2022, que institui o reconhecimento do uso de nome social de pessoas transgênero em repartições públicas. Todos os

projetos contaram na elaboração com o apoio da Associação Nubia Rafaela Nogueira e de Diego Souza da Silva, Coordenador Municipal da Aliança Nacional LGBTI+.

A Lei do Dia Municipal de Combate à LGBTIfobia foi aprovada com unanimidade pelos vereadores e vereadora de Jacarezinho. Já a lei que reconhece o uso de nome social de pessoas transgênero em repartições públicas tiveram cinco votos a favor, sendo da vereadora LUCIANE ALVES (PSD) e dos vereadores NILTON STEIN (PT), SERGINHO MARQUES (PT) e VAL (PDT), desempatada pelo

presidente da Câmara ANTÔNIO NETO (PSD), e quatro votos contra este direito social que foram dos vereadores BETÃO DA CURVA (PSD), EDILSON DA LUZ (DEM) JOSÉ ISAIAS GOMES “ZOLA” (PSC), e MARCOS COLOSSO (PSB).