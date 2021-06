Mais 12.645 vacinas ao Norte Pioneiro

Imunizantes possibilitam vacinação escalonada, de acordo com as realidades municipais, em pessoas de 40 a 59 anos

A Secretaria de Estado da Saúde enviou mais 255.750 doses de vacina contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde nesta segunda-feira (14). São 237 mil doses do imunizante AstraZeneca/Fiocruz e 18.750 CoronaVac/Butantan.

Para o Norte Pioneiro, são mais 6.040 doses à 18ª Regional de Saúde do Cornélio Procópio e 6.605 doses para 19ª de Jacarezinho, totalizando 12.645.

Os imunizantes possibilitam a vacinação escalonada, de acordo com as realidades municipais, em pessoas de 40 a 59 anos. Além disso, parte é destinada a trabalhadores da educação básica, assistência social, ensino superior, transporte aéreo, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, portuários e pessoas com comorbidades. Todas as doses serão utilizadas para primeira aplicação (D1).

As doses da AstraZeneca/Fiocruz chegaram ao Estado na semana passada. Houve divisão delas em 128.610 para população geral e grupor prioritários e 108.390 para comorbidades e compensação da distribuição entre os municípios. Os trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão atendidos com a CoronaVac – as doses estavam armazenadas no Cemepar, fruto de remessas anteriores.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou a importância da agilidade no envio das vacinas e lembrou que, com apoio do transporte aéreo, elas chegam rapidamente na população. “A orientação do governador Ratinho Junior de aceleração da vacinação no Paraná inclui a agilidade na distribuição das doses e o Governo do Estado tem correspondido neste sentido. Logo que a divisão das vacinas é realizada, o Centro de Medicamentos do Paraná prepara o envio e em menos de 24h os municípios já têm acesso as doses”, afirmou.

Parte das Regionais retirou as doses por via terrestre no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde estão armazenadas: Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba.

As demais receberam por via aérea: Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Toledo.

VACINAS – O Paraná já recebeu 6.075.960 doses de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Até o início da tarde dessa segunda-feira (14), o Vacinômetro Nacional registrou 4.468.854 aplicadas, representando 73,55% do número de vacinas enviadas. Cerca de 70% do público-alvo já recebeu pelo menos a D1 e 26,90% está imunizado com as duas doses.