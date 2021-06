Mais 37,4 mil doses de vacinas no PR

Imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech destinadas a pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas

Mais uma leva de vacina Cominarty, produzida pela Pfizer/BioNTech, chegou ao Paraná nesta quinta-feira (3). O lote de 37.440 doses foi recebido às 13h20 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e seguiu para conferência no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde chegou às 13h50.

As novas doses integram a 22ª remessa de vacinas enviada ao Paraná pelo Ministério da Saúde desde o início da campanha de imunização. Elas se somam às outras 360.250 doses de Covishield, produzido pela parceria entre Fiocruz/AstraZeneca/Universidade de Oxford, que chegaram ao estado na quarta-feira, dia dois. Com isso, o Paraná recebe, apenas nesta semana, um total de 397.690 doses.

Dos imunizantes da Pfizer/BioNTech, 33.743 doses são destinadas ao grupo de comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente (o equivalente a 2% do grupo no Estado), e 152 doses vão para trabalhadores do transporte aéreo (cerca de 10% do grupo, que começou a ser vacinado nesta semana. As demais doses vão para reserva técnica.

Já dos imunizantes AstraZeneca produzidos pela Fiocruz, 289.662 doses vão para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (16,7% do grupo), 33.811 para profissionais da educação do ensino básico (20% do grupo) e 740 para comunidades tradicionais ribeirinhas (5% do grupo). Se soma a elas o percentual destinado à reserva técnica.

Todas as doses serão separadas e distribuídas por Regional de Saúde nos próximos dias.

VACINÔMETRO – Até a tarde desta quinta-feira (3), o Paraná havia aplicado 3.823.973 vacinas na população. Foram 2.627.857 primeiras doses e 1.196.116 segundas doses. Os dados são do Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), atualizado em tempo real pelos municípios.