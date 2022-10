Luísa e Alex Canziani votaram em Londrina

Os dois candidatos têm bases no Norte Pioneiro

A deputada federal Luísa Canziani (PSD) votou pela manhã em Londrina, acompanhada do seu pai Alex Canziani (PSD).

Novamente neste pleito, pai e filha disputaram a eleição. Luísa era candidata à reeleição na Câmara dos Deputados e Alex concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Luísa, que é a deputada federal mais jovem do País é novamente a candidata mais nova do Paraná a disputar uma cadeira na Câmara Federal.

Alex e Luísa estão bastante otimistas com o resultado deste ano. “O nosso coração está em paz pelo trabalho que desempenhamos ao longo desses últimos anos. Nós temos o tempo de plantar e de de colher e, se Deus quiser, hoje será o tempo de colheita das obras, das realizações e de todo o trabalho que nós fizemos em favor do Paraná”, afirmou Luísa.

“Estamos com uma expectativa excelente, aquilo que fizemos ao longo dos anos, que foi construído durante tantos anos de mandato e, durante essa caminhada, tivemos o reconhecimento de várias lideranças, das pessoas que viram o resultado daquilo que nós plantamos ao longo do tempo”, disse Alex Canziani.