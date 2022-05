Loth é líder no Brasileiro de Regularidade

Piloto venceu o Polenta Off Road, válido pela 4ª rodada no estado do Espírito Santo

Emerson Loth cumpriu seu objetivo no Polenta Off Road, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. O piloto que representa a Pro Tork Racing Team venceu a disputa da categoria principal, a Elite, assumindo a liderança na classificação.

A prova realizada neste fim de semana, em Venda Nova do Imigrante (ES), contou com aproximadamente 130 quilômetros de trilhas em ambos os dias. No sábado, ele conquistou uma vitória na etapa da manhã e um sexto lugar a tarde. Já no domingo, mais um primeiro e outro segundo lugares. Na somatória, garantiu a vitória.

Seu desempenho foi bastante comemorado. “Estou muito feliz por mais um bom resultado aqui em terras capixabas. O percurso foi por plantações de pinus e eucaliptos, com média alta de velocidade. Tentei fazer o meu melhor, sem arriscar”, disse o atual campeão brasileiro.

De volta a sua cidade, Curitiba (PR), o atleta também conhecido como Bombadinho se prepara para o próximo desafio do nacional. Será o Enduro das Neves, programado para acontecer nos dias 18 e 19 de junho, em Braço do Norte (SC). A expectativa agora é de abrir vantagem na tabela.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.