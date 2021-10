Loja Quero-Quero inaugura no centro platinense

A loja oferece materiais de construção, eletrodomésticos, móveis e muito mais

A rede de Lojas Quero-Quero inaugurou nesta quinta-feira, 28, sua nova unidade em Santo Antônio da Platina. Uma cerimônia de inauguração abriu os atendimentos da loja e contou com a presença de colaboradores, gerentes da rede e convidados, além do prefeito José da Silva Coelho Neto.

A loja Quero-Quero oferece materiais de construção, eletrodomésticos e móveis além de serviços financeiros e cartões de crédito.

A rede conta com lojas distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em todo Paraná, além de dois centros de distribuição. Em Santo Antônio da Platina, a loja emprega cerca de 15 funcionários.

