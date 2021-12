LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS QUATIGUÁ/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Auto Posto Quatiguá Comércio de Combustíveis Ltda torna público que recebeu do IAT, a Renovação da

Licença de Operação para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e transportes de

produtos perigosos RLO 259713- R3 com validade 02/12/2026 instalada na Rodovia PR 092, KM 297,5, S/

N, Bairro:25, no município de Quatiguá/PR.