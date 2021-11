Laboratório Ximenes participa da campanha do Novembro Azul

Promoção no exame de detecção precoce de alterações na próstata

Desde 2008 o mês de novembro é marcado por um maior movimento em prol da saúde do homem no País. A ideia foi criada com o objetivo de desenvolver ações que estimulem a população masculina a dedicar mais atenção à saúde e se conscientizar da importância da prevenção de doenças, com foco no câncer de próstata.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde propõe como tema este ano: “Cuidar da saúde também é coisa de homem! Previna-se, cuide da sua família e procure a Unidade de Saúde mais próxima”.

Em Santo Antônio da Platina, o tradicional e conceituado Laboratório Ximenes (fotos) colabora e promove durante todo o mês o valor de apenas 35 reais pelo exame de PSA , utilizado na detecção precoce de alterações na próstata.

Não é necessário tirar o sangue em jejum, pode ser em qualquer hora do dia, após almoço, por exemplo. Das sete às 18 horas de segunda a sexta-feira e sábado das sete às 11 horas. O resultado é rápido.

O laboratório fica na Avenida Oliveira Motta 869, centro platinense. O telefone é (43) 3534-4301 e o WhatsApp (43) 98452-7150.

Ainda rodeado de muitos tabus, o câncer de próstata é o tipo mais comum, sendo o sexto mais comum no mundo. No Brasil é o segundo mais recorrente entre os homens. Estima-se que quatro em cada dez cânceres que atinjam homens com mais de 50 anos de idade são de próstata.

A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Com formato similar ao de uma maçã, é um órgão pequeno que se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto, e é responsável pela produção de parte do sêmen, líquido espesso que contém os espermatozoides, liberado durante o ato sexual.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), exames preventivos para o câncer de próstata devem ser feitos anualmente a partir dos 45 anos de idade para a população geral, e a partir dos 35 quando há histórico da doença na família. O diagnóstico é feito a partir do exame clínico (toque retal) combinado com o resultado da dosagem do antígeno prostático específico (PSA, na sigla em inglês) no sangue, e, em casos suspeitos, de ultrassonografias e biópsias.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata serão diagnosticados a cada ano, mas que o número de doentes pode ser maior, uma vez que o câncer de próstata ainda é cercado de muito preconceito por parte dos homens, que tendem a não fazerem os exames preventivos.

Atualmente, a população masculina no Paraná é estimada em 5,6 milhões de pessoas. Estima-se que entre 2020 e 2022 surjam 35.050 novos casos de câncer a cada ano. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), os tipos mais frequentes entre os homens são de pele e de próstata.

Exame de PSA é importante para a saúde masculina

O PSA, conhecido por Antígeno Específico da Próstata, é uma glicoproteína com função de enzima, produzida quase exclusivamente pelas células epiteliais da próstata, cuja função consiste em tornar o esperma líquido após a formação do “coágulo” no esperma ejaculado.

O exame de PSA é responsável por auxiliar no diagnóstico de câncer de próstata mas pode também alterado em quadros de prostatite, hipertrofia benigna da próstata. O exame costuma ser solicitado no início das investigações médicas. Outros exames, como o toque retal, servem para complementar o diagnóstico.

Como o exame de PSA é realizado e qual é a sua periodicidade?

Através do popular “exame de sangue”. Uma amostra de sangue é colhida e enviada ao laboratório para análise. O valor obtido permite ajudar a diferenciar se houve o aumento benigno da próstata ou suspeita de câncer. Se houver uma suspeita da presença de cancêr, deve ser realizada uma biópsia da próstata.

A maioria dos urologistas recomenda a realização do exame anualmente em homens que possuem 45 anos ou mais.

Por isso, é importante que o homem vá periodicamente ao médico urologista e realize todos os exames solicitados pelo profissional. Muitas vezes, são necessários diferentes exames para detecção de uma doença na próstata.

O que pode causar o aumento dos índices no exame de PSA?

Diversas situações podem ocasionar o aumento do valor do PSA no homem. Confira, abaixo, algumas delas:

– Inflamação da próstata, também conhecida como prostatite aguda ou crônica;

– Infecção urinária ou genital;

– Retenção urinária aguda;

– Hipertrofia benigna da próstata, conhecida por HBP;

– Realização de procedimentos médicos, como cistoscopia, toque retal, biópsia, cirurgia da próstata ou resseção transuretral da próstata;

– Câncer de próstata;

– Aumento da idade e ingestão de medicamentos com hormônios masculinos, como a testosterona.